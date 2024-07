Mais de 2,6 toneladas de drogas são apreendidas no Ceará durante primeiro semestre de 2024

O recolhimento de droga pelas Forças de Segurança aumentou 3,55% em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública

Durante o primeiro semestre deste 2024, foram apreendidos 2.621,95 quilos (kg) de entorpecentes como cocaína, maconha e crack no Ceará pelas Forças de Segurança. No mesmo período do ano anterior, foram recolhidos 2.532,5 kg de substâncias ilícitas. Isso representa um aumento de 3,55% na apreensão de drogas. Os dados foram divulgados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

As principais apreensões realizadas no primeiro semestre foram realizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde houve recolhimento de 1.086,6 kg de drogas. No primeiro semestre de 2023, o total de apreensões de substâncias ilícitas na RMF foi de 378,20 kg, o que significa um aumento de 187,16% em relação ao ano passado.

Junho teve aumento de 123% nas apreensões de drogas



Em junho, o número de drogas apreendidas teve um aumento de 123% no Ceará em relação a junho de 2023. Conforme a Supesp, em junho de 2024 foram apreendidos 473,76 kg de drogas, enquanto em 2023 foram apreendidos 212,49 kg de entorpecentes.