Adolescente é apreendido por ato infracional similar ao crime de estupro no Ceará

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) nessa terça-feira, 9, em Santa Quitéria, no interior do Ceará. O rapaz é suspeito de praticar um ato infracional semelhante ao crime de estupro e foi colocado à disposição da Justiça.

De acordo com a PMCE, o adolescente já responde por outro ato infracional análogo a estupro. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A captura foi realizada por volta das 11h20min, quando uma equipe do 7º Batalhão Policial Militar foi acionada para ajudar a encontrar uma mulher de 57 anos que estava desaparecida. O marido da vítima teria saído de casa naquela manhã para comprar água e, ao voltar para casa, não encontrou a mulher.