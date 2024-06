Site de Disque-Denúncias da Secretaria da Segurança Pública do Ceará é lançado

Site do Disque-Denúncias da SSPDS é lançado Crédito: Divulgação/SSPDS

Já em casos que aconteceram no passado, o usuário precisará escrever um resumo sobre a situação, com data, endereço e outras informações. No momento do registro, a pessoa ainda poderá enviar documentos que auxiliem os trabalhos policiais, sendo mantido o anonimato do usuário. Segundo o coordenador de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS), Nelson Pimentel, o E-Denúncias tem como finalidade ser um canal de comunicação com a população para recebimento de denúncias anônimas. “Estamos trazendo mais praticidade para o cidadão que vai poder utilizar o próprio celular, por exemplo, para acessar o site e enviar as informações. Com o E-Denúncias, as pessoas vão poder se sentir cada vez mais seguras no sigilo e no cuidado com que suas denúncias são recebidas e tratadas”, informou Nelson, em nota da SSPDS.