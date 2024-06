Mais de 1,3 tonelada de drogas apreendida no Ceará é incinerada pela Polícia Federal

As drogas são provenientes de apreensões feitas pela Polícia Federal e outras forças de segurança pública do Ceará. Conforme informou o órgão, a incineração foi realizada com autorização judicial.

A Polícia Federal (PF) no Ceará realizou a incineração de mais de 1,3 tonelada de drogas na manhã desta quarta-feira, 26, no município de Aquiraz , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entre os entorpecentes estavam volumes de cocaína, maconha e haxixe.

Ainda segundo a PF, o transporte do material até a fornalha para a queima ocorreu sob forte esquema de segurança. Foram incinerados 938 quilos de cocaína e 429 quilos de maconha e haxixe.

O momento contou com a presença do chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Ceará, Franco Simões, do Ministério Público do Estado do Ceará e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Esta é a segunda ação do ano para destruição de material entorpecente no estado pela Polícia Federal. Em abril, uma tonelada de drogas foi destruída.