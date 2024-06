Trio preso por tráfico de drogas em Viçosa do Ceará é investigado por envolvimento em chacina

Três suspeitos foram presos por tráfico de drogas , na manhã desta quinta-feira, 20, durante as diligências para encontrar os suspeitos da chacina em Viçosa do Ceará . A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga se os capturados estão envolvidos na chacina que aconteceu nesta madrugada.

Em coletiva de imprensa realizada pela Polícia, na delegacia de Viçosa, o secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, informou o reforço de 82 viaturas policiais para as buscas no interior do Estado.

“Nossas forças de segurança não vão descansar enquanto não identificarem e prenderem os autores”, disse.

As vítimas do crime são três mulheres e quatro homens. As mulheres tinham 16, 23 e 25 anos. Os homens tinham 18, 21, 24 e 26 anos.