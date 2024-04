Mais de uma tonelada de drogas é incinerada em Aquiraz

O material queimado é resultado de apreensões feitas em 2023 que tiveram a queima autorizada pelos órgãos da Justiça. Segundo informações da PF, cerca de uma tonelada ainda está em estoque aguardando liberação para ser destruída.

Apenas em 2024, cerca de 153 quilos (kg) de drogas foram apreendidos pela PF no Ceará, sendo 129 de cocaína e 24 de lança-perfume. Ao longo dos últimos três anos, cinco toneladas de entorpecentes foram incineradas pela Polícia Federal no Ceará.

Além dos agentes da PF, o momento contou com a presença de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que acompanharam a conclusão do combate a essa remessa de drogas.