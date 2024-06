Suspeito de tráfico de drogas é preso com 12 kg de skunk em Caucaia

O Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF conseguiram farejar a droga que estava no para-choque do carro do suspeito

A Polícia Militar do Estado (PMCE), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu nessa quarta-feira, 5, um suspeito de tráfico de drogas com 12 quilos (kg) de skunk escondidos no para-choque de um veículo. O flagrante ocorreu em Caucaia, na Região Metropolitana do Ceará (RMF).

No momento da abordagem, cães conseguiram farejar a presença de drogas com o suspeito. Devido à indicação do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no carro e encontraram no para-choque os tabletes de skunk, droga conhecida como supermaconha.