Homem acusado de esfaquear ex-companheira é condenado a mais de 20 anos de prisão

Um homem acusado de esfaquear a ex-companheira e agredir o tio dela foi condenado a 20 anos e três meses de prisão. Inicialmente, a detenção deve ser cumprida em regime fechado. A decisão foi tomada no dia 20 de junho, na Vara Única Criminal de Canindé, e divulgada nesta segunda-feira, 24.

A situação aconteceu no dia 31 de outubro de 2022. Segundo os autos, a vítima estava no trabalho quando foi abordada pelo sujeito, que a viu conversando com outro homem. Ele se aproximou e exigiu que ela fosse para casa.