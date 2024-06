Povo Tremembé será contemplado por plano de conservação nacional com investimento de US$ 10 mi

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) anunciou nesta quinta-feira, 20, que vai destinar US$ 10 milhões para ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade de cerca de 6,4 milhões de hectares de terras indígenas brasileiras. A iniciativa vai contemplar 61 mil indígenas de nove povos diferentes. Entre eles, estão os Tremembé, etnia concentrada no Ceará.



O projeto ‘Conservação da Biodiversidade em Terras Indígenas’ tem duração prevista de cinco anos e é alinhado à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental (PNGATI). O aporte será feito pelo Fundo Global para a Biodiversidade, criado em 2023.

Além dos Tremembé, outros oito povos serão contemplados com o investimento. São eles: Kayapó e Munduruku, no Pará, Kadiwéu, Terena, Kinikinau e Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, Pataxó, na Bahia, e Pankararu, em Pernambuco.