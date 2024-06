Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará se reúne pela primeira vez nesta sexta, 21

A reunião ocorre um dia após a chacina em Viçosa do Ceará, a primeira situação do tipo desde a posse do novo secretário de segurança pública

O Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) se reúne pela primeira vez na manhã desta sexta-feira, 21, no salão oval do Palácio da Abolição, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza. O governador do estado, Elmano de Freitas (PT), anunciará cinco medidas de segurança ao longo da reunião.

O Coesi tem como objetivo desenvolver ações coordenadas e sistêmicas de combate ao crime em todo território cearense.

A reunião acontece um dia após a chacina em Viçosa do Ceará, a primeira situação do tipo desde a posse do novo secretário da segurança pública, e diante do aumento dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI's).