'Será uma das maiores unidades de saúde do Nordeste', diz Camilo sobre Hospital Universitário

O governador do Ceará visitou obras em Fortaleza neste sábado, 23. Dentre os pontos visitados estão o Centro Gastronômico da Sabiaguaba, o Hospital Universitário do Ceará e o Centro Integrado de Segurança.

O governador Camilo Santana (PT) está vistoriando obras na cidade de Fortaleza durante este sábado, 23. Por meio de sua conta no Instagram, ele fez transmissão ao vivo em visita à construção do Hospital Universitário do Ceará, ao lado do superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, e engenheiros responsáveis pela construção do complexo de saúde.

De acordo com o governador, a obra do Hospital, localizado dentro do campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, emprega atualmente cerca de 320 funcionários diretos e mais 3.000 indiretos. O complexo Universitário deverá ser entregue no final de 2022, segundo informações repassadas por Camilo durante a transmissão ao vivo.

Em sua conta no Twitter, o governador compartilhou fotos da visita e reforçou a dimensão da obra. “Estive na construção do Hospital Universitário do Ceará, na Uece, que terá 654 leitos e será uma das maiores unidades de saúde do Nordeste”, escreveu.

Vistoriando neste sábado obras do Governo do Estado em Fortaleza que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Estive na construção do Hospital Universitário do Ceará, na Uece, que terá 654 leitos e será uma das maiores unidades de saúde do Nordeste. pic.twitter.com/hVSRRh5cCp — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 23, 2021

Anteriormente, o governador também visitou a execução das obras do Centro Gastronômico da Sabiaguaba e ainda, esta tarde, fará vistoria no campo de obras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza.



