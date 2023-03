Hospital da Uece está com 93% de obras executadas e deve ser entregue no 2º semestre

As obras do Hospital Universitário do Ceará (Huce) estão 93% executadas e têm entrega prevista para o segundo semestre deste ano. O investimento é da ordem de R$ 320,5 milhões na construção do complexo, que conta com três torres. Atualmente, 1.070 trabalhadores atuam na conclusão da obra.

Conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a torre obstétrica passa por serviços de limpeza final e checklist direcionados para a entrega.

A torre cirúrgica está recebendo acabamentos dos serviços de instalações elétricas e hidráulicas, instalação do sistema de ar-condicionado, revestimento de paredes, instalação de piso, instalação dos forros e preparo das paredes para pintura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a torre clínica (A) conta com a finalização de revestimentos de parede, instalação de divisórias e instalação dos dutos do sistema de ar-condicionado.

O entorno do Huce também passará por benfeitorias. O processo licitatório para pavimentação da área de estacionamento e ampliação da rua Betel, que dá acesso ao equipamento, está em conclusão. O orçamento é de R$ 11 milhões para essas intervenções.

"Em paralelo a essas ações acontecem os preparativos para que a unidade hospitalar entre em funcionamento, com procedimentos internos para aquisição de equipamentos e estruturação da operação", completa a o Governo, sobre ações a serem realizadas pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Na manhã desta segunda-feira, 6, o governador Elmano de Freitas visitou as obras no local. "Estamos acompanhando e seguros de que, em breve, o povo cearense receberá este grande Hospital Universitário. Nossa missão é garantir que esta obra seja concluída e entregue ao povo do Ceará. Em breve, vamos poder colher os frutos desse trabalho”, destacou ele.

A titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, também participou da visita e enfatizou o papel de destaque que a unidade terá em algumas especialidades. “Este hospital será referência em Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Cardíaca-Pediátrica, Oncologia e outros perfis também. Serão três blocos e mais de 600 leitos."

São 78 mil metros quadrados (m²) no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O Huce receberá o atual Hospital Geral Doutor César Cals e estará sob a coordenação da Sesa.

A unidade estará vinculada à estrutura de ensino e pesquisa da Uece, recebendo estudantes que cursam disciplinas que dependem da prática e vivência hospitalar dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciência da Saúde (CCS) da Universidade.

Sobre o assunto Ceará encerra fevereiro com maior reserva hídrica para o mês da última década

Ceará deve ter chuvas isoladas até terça-feira; veja a previsão do tempo

Centro-norte do Ceará concentra principais chuvas do fim de semana

Pesquisa aponta apoio psicológico como principal demanda de professores da rede pública do Ceará

Tags