Municípios do interior do Estado recebem doses de vacina contra a dengue

As novas doses correspondem a 25% da meta de crianças e adolescentes cearenses com 10 a 14 anos de idade

O Estado do Ceará recebeu 11.349 (onze mil trezentas e quarenta e nove) doses de vacina contra a dengue, que serão destinadas para mais uma etapa da campanha de imunização contra a doença. Desse total, 6.244 (seis mil duzentas e quarenta e quatro) serão encaminhadas para a Região de Saúde do Cariri, no interior do Estado, que realizará a primeira dose da vacinação.

O anúncio foi feito nas redes sociais do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) na tarde desta quinta-feira, 6. De acordo com a publicação, 13 municípios da Região de Saúde do Cariri serão contemplados nesta segunda etapa de vacinação, conforme indicação do Ministério da Saúde, são eles:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crato (2.384 doses)

Farias Brito (341 doses)

Nova Olinda (316 doses)

Assaré (369 doses)

Potengi (185 doses)

Altaneira (120 doses)

Campos Sales (466 doses)

Tarrafas (143 doses)

Várzea Alegre (658 doses)

Santana do Cariri (347 doses)

Araripe (412 doses)

Salitre (358 doses)

Antonina do Norte (145 doses)

As outras 5.105 (cinco mil cento e cinco) doses do imunizante serão divididas entre 10 municípios de Iguatu, são eles: