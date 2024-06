Motorista de app é preso por estupro de passageira de 16 anos em Fortaleza

O crime teria acontecido no bairro Planalto Ayrton Senna, na última segunda-feira, 3. O homem foi capturado em flagrante no bairro Parquelândia após ser monitorado

Crédito: Reprodução/ Vídeo via SSPDS

O crime contra a adolescente foi registrado na segunda-feira, 3, no bairro Planalto Ayrton Senna. A prisão foi gravada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o homem trafegava em um carro branco quando foi abordado.

Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira, 4, por estuprar uma passageira de 16 anos durante corrida em Fortaleza. O suspeito foi capturado no bairro Parquelândia por uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Além da composição que rendeu o motorista de aplicativo, outra viatura com policiais chegou para auxiliar na captura. Na gravação também é possível ver outro homem que estava dentro do carro com o suspeito. O passageiro foi liberado pela Polícia.

Veja o vídeo:

Motorista de app preso por estupro foi monitorado

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), após a denúncia do caso, o veículo utilizado pelo suspeito começou a ser monitorado por meio do Sistema Agilis e pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Após a captura, o suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro qualificado.