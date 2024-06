STF tem maioria para manter preso Gabriel Monteiro, ex-vereador acusado de estupro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na votação que decide manter o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, preso preventivamente por suspeita de estupro desde 7 de novembro de 2022.

A defesa do acusado tenta derrubar a decisão do relator do caso, o ministro Cristiano Zanin. Além dele, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino também votaram por manter o réu sob custódia. A votação tem prazo para ser encerrada no próximo dia 10. Faltam apenas os pareceres da ministra Carmen Lúcia e do ministro Luiz Fux. Entretanto, a maioria do colegiado já está formada contra Monteiro.

Zanin diz que "quanto ao mérito, entendo que a decisão impugnada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal".