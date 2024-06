Acusado de estupro junto com Robinho é funcionário do Instituto Neymar

Um dos acusados no caso de estupro de Robinho é professor de educação física desde 2013 no interior de São Paulo e presta serviços para Neymar

Galan foi visto no último 19 de maio na equipe do Instituto Neymar na corrida de 10KM da Tribuna FM, prova mais importante de Santos. Após isso, o portal apurou que o acusado por estupro é um dos envolvidos na investigação.

Acusado de estupro junto com Robinho, na Itália, em 2013, o Fábio Galan é funcionário do Instituto Neymar. O “Portal Uol” foi o primeiro a informar sobre o assunto.

Robinho, aliás, foi preso em março deste ano. Já Galan nunca foi julgado pela justiça italiana, afinal, não foi encontrado. O crime aconteceu em 2013. Galan trabalha com Neymar desde 2015, portanto, dois anos após o crime.

A história, aliás, ganhou força com a divulgação do podcast “Os Grampos de Robinho”. Nos áudios, afinal, Galan aparece em várias conversas com Robinho. Todos dão risadas do caso, sobretudo, nos primeiros episódios.

No podcast, é possível ouvir ainda que Fábio Galan nega ter tido envolvimento com a mulher albanesa, que acusa o jogador e seus amigos por ter tido disfunção erétil.