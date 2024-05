Homem é preso em flagrante por agressão, ameaça e estupro em Maranguape

O suspeito foi preso em flagrante, após denúncia da vítima. Parte da violência acontecia na frente do filho deles

Na última segunda-feira, 20, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por agressão, ameaça e estrupo contra a companheira de 21 anos, em Maranguape.

A ação da polícia civil em desfavor do suspeito aconteceu logo após a denúncia da vítima na Delegacia Metropolitana de Maranguape. Com as diligências realizadas em campo, os agentes conseguiram localizar e capturar o suspeito.

De acordo com o que foi apurado com os policiais, o suspeito não teria antecedentes criminais.