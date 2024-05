Equipes de bombeiros do Ceará viajam para ajudar vítimas do desastre no RS

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) embarcaram na manhã desta quinta-feira, 9, para auxiliar nas operações de resgate de vítimas do desastre ambiental no Rio Grande do Sul.

Ao todo, 12 bombeiros militares e dois cães embarcaram no Aeroporto Internacional Pinto Martins com destino ao estado gaúcho. O destacamento é composto por duas equipes especializadas em salvamento e dois binômios de cães certificados em busca de restos mortais.