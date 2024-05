Chuvas no RS: Ceará enviará bombeiros para ajudar na busca de vítimas

Elmano manifestou solidariedade às famílias das vítimas das enchentes no RS Crédito: AURÉLIO ALVES

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou neste sábado, 4, o envio de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) ao Rio Grande do Sul. Objetivo é auxiliar nas buscas e nos salvamentos de possíveis vítimas das recentes enchentes registradas na região gaúcha. Entre os profissionais estão mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros, segundo escreveu Elmano no X (antigo Twitter). Dois cães, duas embarcações, três viaturas e equipamentos de salvamento também serão enviados junto da delegação de bombeiros. O chefe do Executivo estadual manifestou solidariedade às famílias das vítimas das enchentes. "É um momento de união entre os estados para oferecer toda ajuda necessária para o povo gaúcho superar esse triste momento", escreveu ele.