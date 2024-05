Ceará vai enviar 66 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou na noite desta terça-feira, 7, uma mensagem que autoriza o Governo do Estado a prestar ajuda comunitária às famílias afetadas pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Texto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa (Alece). Com o auxílio, a unidade federativa vai enviar 66 toneladas de alimentos, além de água potável.

A região sulista sofre com a destruição causada pelas intensas chuvas desde a última segunda-feira, 29. No geral, a calamidade já afetou mais de 1,4 milhão de pessoas, em 397 municípios. Mais de 90 mortes foram confirmadas e há quatro sob investigação. Além disso, 131 pessoas estão desaparecidas e 362 foram feridas, conforme dados divulgados pelo Governo do Rio Grande do Sul.

Mais cedo, Elmano havia anunciado o envio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) "para ajudar nas buscas e salvamentos das pessoas vítimas das enchentes e alagamentos" no estado sulista.

No fim de semana recente, o gestor também informou o envio de um efetivo de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para ajudar nas buscas e salvamentos. Equipe conta com mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros.