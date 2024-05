Ceará lança campanha para arrecadar alimentos e itens de higiene para o Rio Grande do Sul

Durante live nesta quarta-feira, 8, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou o lançamento da campanha "Força Solidária Rio Grande do Sul". Quartéis do Corpo de Bombeiros de 18 municípios serão pontos de doação e estarão recebendo alimentos não perecíveis e enlatados, água potável, kits de higiene pessoal e kits de cama, mesa e banho.

De acordo com o governador, uma mensagem já foi enviada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e houve autorização dos deputados para que o Governo do Ceará possa fazer as despesas necessárias para comprar arrecadar e fazer chegar a ajuda até o Rio Grande do Sul (RS). O Governo enviará 66 toneladas de alimentos e 10 mil litros de água potável e tratada. Um helicóptero cearense e cerca de 100 profissionais do Estado já estão em terras gaúchas para ajudar nos resgastes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A solidariedade da população cearense já se manifestou para levar essa ajuda. Queria pedir a sua solidariedade também. Em vários locais onde temos Corpo dos Bombeiros, você pode entregar o material, que nós vamos levar", afirmou o governador. O POVO divulgou lista de diferentes iniciativas de doação no Estado, protagonizadas por empresas e pela sociedade civil.