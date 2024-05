Ceará envia helicóptero da Ciopaer para ajudar nas buscas por vítimas no RS

O helicóptero da Ciopaer decolou rumo ao Rio Grande do Sul no início da tarde desta terça-feira Crédito: Reprodução/ Instagram @elmanofreitas

Em apoio ao Rio Grande do Sul (RS), o Ceará enviou um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para ajudar nas buscas e salvamentos das pessoas vítimas das enchentes e alagamentos no estado. Ajuda ao RS: veja quais são os pontos de arrecadação em Fortaleza e RMF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O anúncio da saída do helicóptero foi feito pelo governador Elmano de Freitas em suas redes sociais. "Nosso helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da SSPDS, decolou há pouco com destino ao Rio Grande do Sul, onde atuará na busca e salvamento de vítimas das enchentes no estado", diz a publicação.