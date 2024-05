Assembleia do Ceará vira ponto de arrecadação de doações às vítimas no RS; veja como ajudar

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará lançou, nesta quarta-feira, 8, campanha de arrecadação para vítimas das fortes enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A sede do Legislativo cearense contará com três pontos de coleta, disponíveis desta quarta-feira, 8, até o dia 17 de maio.

Qualquer pessoa pode participar, doando alimentos não perecíveis, água, material de higiene e de limpeza, além de ração para animais. Os itens serão enviados pela Cruz Vermelha e pela Defesa Civil, em direção ao Rio Grande do Sul.

Confira os locais de coleta: