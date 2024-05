Segundo maior açude do Brasil, Orós atinge volume recorde nos últimos 12 anos

Reservatório se encontra atualmente com 72% da capacidade total de armazenamento; açude não ultrapassava 70% do volume desde 2012

Com capacidade para 1940 hectômetros cúbicos (hm3), o açude guarda atualmente 1.406 hm3, segundo dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Desde o início do ano, o Orós teve um incremento de aproximadamente 20% do volume absoluto.

O açude fica na Bacia do Alto Jaguaribe, que se encontra com cerca de 68% do quantitativo máximo. Duas bacias do Ceará, a do Baixo Jaguaribe e a Litorânea, estão com 100% da capacidade em seus reservatórios. Quarta maior do Estado, a Bacia de Acaraú reserva 95% da capacidade máxima a esta altura.

Desde o último dia 11, o Ceará reserva mais de 50% da capacidade hídrica de seus açudes. Atualmente, o índice encontra-se em 55%, correspondente ao volume de 10.243 hm3.

Nesta sexta, 72 açudes sangram no Ceará, enquanto nove estão com volume acima de 90% e 20 com menos de 30% da capacidade. Veja lista abaixo.