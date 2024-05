Docentes das universidades federais do CE recusam proposta do Governo Federal e seguem em greve

Professores das universidades federais do Ceará rejeitaram, nesta quinta-feira, 25, a proposta salarial que havia sido apresentada pelo Governo Federal na última semana. Com a recusa, os trabalhadores, que buscam reestruturação de carreiras e recomposição de salário, seguem em greve.

Movimento paredista foi deflagrado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os técnico-administrativos deflagraram greve ainda em março, já os docentes decidiram pela paralisação em abril. De acordo com o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), uma assembleia geral ocorreu hoje nos jardins da reitoria da UFC e em alguns campi do interior, para decidir acerca da proposta salarial que o Governo Federal havia feito no dia 19 deste mês.