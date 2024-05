Ceará tem 72 açudes sangrando e atinge melhor marca desde 2009

Grande Fortaleza conta com 14 açudes em sangria. Segundo a Cogerh, maior parte das bacias hidrográficas do Estado estão em situação confortável

Além dos açudes em sangria, 11 estão com capacidade acima de 90% e 20 com volume inferior a 30%.

Com as sangrias, os reservatórios do Ceará contam com um volume de 54,8% , equivalente a 10.138,2 hectômetros cúbicos (hm³), a partir de informações extraídas às 8h42min desta quinta-feira, 25. No mesmo período de 2023, a capacidade registrada no Estado era de 49,2%, com 59 açudes sangrando.

Entre as bacias hidrográficas, a do Litoral e a do Baixo Jaguaribe atingiram 100% do armazenamento. A Cogerh aponta que as regiões de Coreaú (99,90%), Acaraú (95,98%), Metropolitana (80,11%), Serra da Ibiapaba (73,27%) e Salgado (72,63%) também estão em situação "muito confortável", com volumes acima de 70%.

Segundo a Companhia, a região do Curu registrou recuperação significativa e está em situação "confortável". Antes do início da quadra chuvosa, a bacia estava com 26% e, atualmente, está com 65,98%

Porém, a região de Sertões de Crateús (24,71%) segue em alerta com um volume abaixo de 30% da capacidade. A maior região hidrográfica do Estado, Médio Jaguaribe, conta com 35,12%.

Em relação aos três maiores açudes do Ceará, o boletim mostra que o Castanhão, maior reservatório do Brasil, está com 34,34%, melhor nível registrado em anos. Segundo o secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues, o número observado pode ser explicado pela quadra chuvosa somada ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf).

Já o açude Orós, segundo maior açude do Estado, chegou a 70,50% e o Banabuiú está com 41,78%.

Açudes sangrando no Ceará em (25/4)