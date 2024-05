IDT/Sine recebe mais de 20 novos veículos para auxiliar na captação de vagas

O Governo do Estado entregou 23 novos carros para a Secretaria do Trabalho do Ceará (SET) na tarde desta quinta-feira, 25. Os veículos estarão a serviço do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine). A solenidade contou com a presença do Governador do Estado Elmano de Freitas (PT) e do titular da SET, Vladyson Viana.

Em entrevista coletiva, Elmano disse que o objetivo é que os novos veículos auxiliem a equipe do órgão.

“Que esses profissionais que é quem fazem a captação de vagas para aquele trabalhador que está desempregado ter melhores condições e assim agilizar ainda mais, para que esse trabalhador possa rapidamente conseguir sua vaga de emprego”, falou Elmano.