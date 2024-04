Governo Federal destina R$ 80 milhões para construção de 11 mil cisternas no Ceará; veja cidades

O Ceará receberá R$ 80 milhões do Governo Federal para construir cisternas em 2024. O repasse é feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e será direcionado ao Programa Cisternas no Ceará. Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), que executa o projeto, famílias rurais de 80 municípios devem ser beneficiadas com cisternas para uso na agricultura e consumo humano.

Além dos R$ 80 milhões em recursos federais, o Governo do Ceará ainda anunciou, na última quinta-feira, 10, a destinação de R$ 2,8 milhões para o programa. De acordo com a SDA, ao longo de 2024 serão construídas 11.161 tecnologias, sendo 10.500 cisternas de placa de 1ª água (16 mil litros), 600 cisternas para produção de alimentos e 191 sistemas de reúso de água com fossa ecológica.