Seca afeta pastagens, causa morte de animais e preocupa agricultores em Cariri Oeste

Foto de apoio ilustrativo. Animais se alimentando em pasto seco em zona rural do município de Várzea Alegre Crédito: FCO FONTENELE

Segundo o gerente regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce) de Cariri Oeste, Agenor Ribeiro, já houve morte de animais em todos os sete municípios que compõem a região, apesar de não conseguir quantificar as perdas. A região toda teve chuvas abaixo da média do mês de janeiro, conforme Agenor. “A situação não é boa. Tivemos poucas chuvas, consequentemente, não houve plantação suficiente, não teve germinação daquilo que foi plantado. Temos muito problema de [falta] de água dos animais e principalmente pastagem, muitos já não têm mais o que comer”, afirma o gerente. Fazem parte da região oeste do Cariri os municípios de Campos Sales, Salitre, Assaré, Araripe, Potengi, Tarrafas e Antonina do Norte, conforme a Ematerce. Entre eles, dois já estão em situação de emergência devido à seca ou à estiagem decretada no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil: Campos Sales e Araripe. Ao todo, o Ceará tem 31 cidades em situação emergencial. Júnior Góis, secretário da Agricultura de Assaré, afirma que o documento do município já está sendo redigido. “Estamos fazendo o decreto de estado de calamidade. É o primeiro ano que a gente está fazendo, nos outros anos não achava necessário o decreto, estava chovendo bem”, diz. É por meio desse decreto que as cidades têm acesso à Operação Carro-Pipa Federal. No entanto, todos os municípios de Cariri Oeste já têm distribuição de água para regiões afastadas por meio de carros-pipa fornecidos pelas próprias prefeituras. O secretário explica que reuniões com entidades parceiras vão ocorrer para formalizar um plano de ação para o período de seca. Os municípios também planejam procurar o governo Estadual e Federal para pedir ajuda.

Play

Agricultura familiar tem prejuízos Em Tarrafas, o chefe da pasta da Agricultura, Genubio de Alcântara, explica que a maioria da população da zona rural sobrevive da agricultura familiar. Os prejuízos de perder animais e plantações pode afetar diretamente a alimentação das famílias. “Alguns criadores ainda tem um resto de capim, mas só o seco não alimenta [o gado]. Para esses criadores cuidar dos seus animais dando ração é muito caro. Se torna inviável”, afirma. Segundo Agenor, o programa Hora de Plantar, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), chegou a distribuir sementes de feijão para os agricultores da região, mas não foi suficiente. “Já teve agricultor que plantou e já perdeu. Não está tendo nem para plantar, imagina para comer”, conta. Para o gerente regional, é preciso que haja ações de perfuração e recuperação de poços profundos, distribuição de sementes e milho. Além disso, ele afirma que será necessário o fornecimento de cestas-básicas para os agricultores.