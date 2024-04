Após 4 meses, Ceará volta a apresentar área sem seca relativa

A seca relativa é a categoria de menor intensidade do Monitor de Secas, projeto da Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com a Funceme.



Após quatro meses, o Estado do Ceará voltou a apresentar área sem seca relativa, de acordo com os dados do Monitor de Secas, divulgados nesta quinta-feira, 20. A seca relativa é a categoria de menor intensidade do Monitor de Secas, projeto da Agência Nacional de Águas (ANA) com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No mapa anterior, de fevereiro de 2024, o Estado apresentava 23,5% do território sem nenhum nível de seca relativa. A mudança no cenário se deu, principalmente, pelas chuvas acima da normalidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mês de fevereiro foi o mais chuvoso dos últimos 51 anos. Segundo dados preliminares da Funceme, a Capital observou 484,1 milímetros (mm) de chuva.