Cozinhas do Ceará Sem Fome têm funcionamento prorrogado por mais seis meses

Ceará Sem Fome conta com uma rede de 1.080 cozinhas comunitárias servindo quentinhas diariamente Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

“A gente precisa dar a base para essas pessoas, que é o alimento. Estamos nesse processo prorrogando essa ação por mais seis meses”, afirma Lia de Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome. Segundo Lia, a viabilidade de aumentar o valor do aditivo, com o intuito de contemplar mais cozinhas, está sendo estudada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). Ela também explica que o primeiro edital teve prazo de seis meses devido à emergência da fome no Estado. No entanto, a ideia é que o próximo possa ser de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Programa impacta pessoas em vulnerabilidade na Caucaia O evento de anúncio da prorrogação do programa foi realizado na Associação Educacional para Crianças, Adolescentes e Idosos (Aecadi), no bairro Parque Boa Vista, em Caucaia. O local funciona como cozinha comunitária desde 2021, quando o nível de insegurança alimentar da população aumentou em decorrência da pandemia. “A gente que trabalha na ponta conhece bem a dificuldade de nosso povo diariamente, muitos deles não tem como se alimentar e levar uma comida digna pras crianças, e hoje com toda felicidade a gente consegue”, diz Kessya Alencar, coordenadora administrativa de projetos da instituição. “Aqui você tem a oportunidade de ter a alimentação naquele horário, pro seu filho ir pra escola de barriga cheia”, relata a dona de casa Lucicleide de Freitas, 35. Ela e os cinco filhos estão inscritos para receber as marmitas. A moradora comenta que alguns beneficiários não têm acesso a outra refeição durante o dia. A associação ainda tem parceria com o Sesc para fornecer sopas três vezes por semana durante a noite. Conforme Kessya, a ação complementar atinge cerca de 300 famílias. Caucaia conta com outras 42 cozinhas comunitárias inscritas no programa. Capacitação e empregos De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), em 2024 o programa também deve investir na capacitação e empregabilidade dos beneficiários. Pesquisas serão feitas entre as famílias inscritas para receber cursos profissionalizantes ou linhas de crédito para quem deseja empreender. “Primeiro estamos ajudando as pessoas com as quentinhas, mas dando o passo para a formação para o trabalho e para o empreendedorismo”, diz o governador.