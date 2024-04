Devido a fortes chuvas, ponte desaba e compromete trânsito de veículos no RN

Uma ponte desabou no município de Lajes, no Rio Grande do Norte, durante a noite do último domingo, 31, e comprometeu o trânsito de veículos na BR-304. A estrutura fica na altura do km 203 da rodovia e propicia a passagem de veículos sobre o Riacho Bonfim, onde está localizada.

Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), a ponte já havia passado por uma vistoria horas antes do acidente, no qual foi detectado o comprometimento da estrutura.

Ainda de acordo com o Departamento, o trecho foi interditado devido ao risco de colapso potencializado pelas grandes chuvas que atingiram a região no último domingo, 31. Algumas viagens de empresas de ônibus com destino à capital cearense precisaram ser canceladas.