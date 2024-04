60% dos municípios do Ceará ainda não atingiram as chuvas esperadas para março

Dos 184 municípios do Ceará, 60% (111) ainda não atingiram a média de chuvas esperada para março. Faltando seis dias para o fim do mês, 73 cidades tiveram precipitações acima ou dentro do normal geralmente observado no período. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O município que teve a maior quantidade de chuvas além do esperado foi Barroquinha. Na cidade do Litoral Norte, choveu 583,1 milímetros (mm), mais que o dobro do normal para o mês de março, 285,5 mm.