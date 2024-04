Em 20 dias, Fortaleza supera a média de chuvas esperadas para março

Apesar de alguns municípios registrarem média acima do esperado neste mês, as macrorregiões contam com números próximos ou abaixo da normalidade

Após um fevereiro chuvoso, deverá ter mais um mês de precipitação acima do esperado. Apenas nos primeiros 20 dias de março, a Capital registrou um acumulado de chuvas que ultrapassou a média esperada para todo o mês, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli explica que as chuvas registradas em fevereiro e em março na Capital têm sido causadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor da quadra chuvosa no Ceará. Apesar do acumulado observado neste mês ter ultrapassado a média até o momento, o especialista aponta que o número é considerado “dentro da normalidade”.

Para o resto de março, a previsão é de que a precipitação continue atingindo a Capital, porém com acumulados menores do que os observados no início do mês. Com isso, é esperado que Fortaleza feche o mês com uma média dentro da normalidade ou um pouco acima, segundo o especialista.

“A gente tem previsão de chuva para Fortaleza, em geral, todos os dias nesse mês de março. Em geral, ainda estão previstas chuvas, mas os acumulados não devem ser tão altos como aqueles que observamos ao longo do mês de março. No entanto, como essas chuvas devem acontecer praticamente diariamente, é muito provável que nós fiquemos em uma situação de normal ou acima de normal aqui na Capital”.

No período observado, as dez maiores médias de chuvas de março se concentram em cidades das regiões do Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Litoral de Pecém e Maciço de Baturité.

O município de Barroquinha, por exemplo, registra a maior média de precipitação, com 583,1 milímetros, indicando um desvio de 104,2% do número esperado (285,5 mm). Em seguida, está Caucaia, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, com 452,7 milímetros, valor que também está acima da média esperada para o mês (264,3 mm).

Apesar de alguns municípios terem registrado uma média de chuvas acima do esperado ou dentro da normalidade, todas as macrorregiões apresentam um desvio negativo de acordo com a atualização do Calendário de Chuvas às 12h53min desta quarta. Segundo Lucas Fumagalli, os desvios observados são levemente negativos, se aproximando da normalidade, ou estão abaixo da normal.

No Litoral Norte, por exemplo, é esperado 268,1 mm e, no momento, a macrorregião registrou 216,2 mm, com um desvio negativo de -19,4%. Já a região do Sertão Central e Inhamuns registra uma média de 94,4 mm, indicando um desvio de -45,6%.