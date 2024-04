Sertão Central e Inhamuns está com volume de chuvas abaixo do esperado

De acordo com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Lucas Fumagalli, as águas de março têm influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favoreceu maiores volumes na faixa litorânea.

O segundo mês da quadra chuvosa chega aos seus 21 dias e a região do Sertão Central e Inhamuns está com o volume de chuvas abaixo do esperado para o mês. Até o momento, choveu na região 95,4 mm, índice abaixo dos limites para a região que, em março, fica entre 140,3 e 206,1 mm.

“Além disso, as áreas de instabilidades formadas pelo sistema de brisa chegam à macrorregião com menor frequência e intensidade, especialmente, na metade sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns”, explica Fumagalli.

“A ZCIT tem atuado mais próximo da faixa litorânea do que no sul e sudoeste do Estado, o que tem contribuído para os maiores acumulados de chuva nessa região do que no Sertão Central e Inhamuns. Vale ressaltar que a macrorregião do Sertão Central e Inhamuns é a maior macrorregião em área, e, como já comentado, pode haver diferenças espaciais mais significativas, principalmente, entre as porções mais ao norte e ao sul”, complementa.

O meteorologista explica ainda que a precipitação acumulada na região do Sertão Central e Inhamuns normalmente representa 10% do acumulado para o Estado e que as macrorregiões que têm maior contribuição nestes acumulados são o Litoral Norte e o Litoral de Fortaleza, com aproximadamente 15% cada.