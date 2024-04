Ceará tem 22 açudes com volume máximo; veja quais

O número de açudes com volume máximo no Ceará chegou a 22 nesta quarta-feira, 20. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) aponta ainda outros 12 reservatórios monitorados com volume acima de 90%.

Conforme os dados atualizados às 13h28min desta quarta, no Portal Hidrológico, o Estado alcançou 42,6% da sua capacidade — ou seja, 7.888,2 hectômetros cúbicos (hm³).

Nesta quarta-feira, 20, sangraram os açudes Diamantino II, em Marco, e São Domingos, em Caridade. A Cogerh aponta que as bacias do Litoral e Acaraú, na porção norte do Ceará, têm as reservas hídricas mais confortáveis, com acúmulo de mais 90% de água.