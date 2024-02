Moradores de rua em Fortaleza relatam falta de água recorrente

Imagem de apoio ilustrativo. Moradores da rua Otavio Paranhos reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Reprodução/Freepik

Falta de água recorrente, contas de água com valores altos, necessidade de um poço profundo e transtornos pela falta de respostas. Essas são as denúncias dos moradores da rua Otavio Paranhos, no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. Os moradores relatam que o problema da falta de água é antigo e que sempre que procuravam a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) a resposta era a mesma: a água não tem pressão suficiente para chegar à tubulação devido à altura do terreno. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O estudante Victor Campos diz que alguns moradores abriram poços profundos porque não aguentaram esperar o problema ser resolvido.

Play

Telma Nascimento, de 46 anos, aponta que boa parte dos moradores, para ter água em casa, colocou um motor na residência. “Eles dizem que aqui é alto e a água não chega até aqui, fica só o vento no hidrômetro. Não tem água, mas a conta vem altíssima. Eu tirei o hidrômetro da minha casa, isso é um sofrimento de muitos anos. E aqui ainda tem gente que não tem condições de colocar motor e sofre muito”, afirma Telma. O que diz a Cagece sobre a situação

Procurada, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou em nota enviada nesta sexta-feira, 23, que o abastecimento de água na localidade está normalizado. Em relação às contas de água, a empresa diz que o hidrômetro é pelo lado de dentro e, para facilitar a leitura, já foi solicitada a instalação do aparelho para o lado de fora. Por isso, o leiturista fatura pela média.

"O ideal é que o hidrômetro esteja localizado na parte externa do imóvel. Dessa forma, a orientação é que os clientes que possuem o equipamento na parte interna solicitem o deslocamento para a calçada por meio dos canais de atendimento da empresa", informa, em nota. A Companhia reiterou que os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento pelo número 0800 275 0195, pelo aplicativo Cagece App ou por meio da assistente virtual Gesse, que realiza os atendimentos pelo portal. Como agir nestas situações Em caso de cobranças com valores acima do esperado por um serviço que não é prestado da maneira correta, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE, advogada Cláudia Santos, explica que o consumidor deve buscar diretamente a empresa para apresentar a reclamação e solicitar uma nova medição ou revisão dos valores cobrados.