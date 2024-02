Últimas 24 horas foram período do ano com chuvas em mais municípios no Ceará

As chuvas das últimas 24 horas atingiram pelo menos 165 municípios do Ceará, de acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, houve desabamento de duas residências, que deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado gravíssimo.

Ainda de acordo com dados da Funceme, este já é o período de 24 horas mais chuvoso do ano no Ceará, superando o ínterim entre sexta e sábado de Carnaval, quando houveram chuvas em 164 municípios. Os dados seguem em atualização.

Ao todo, 91 postos, localizados em diferentes cidades, tiveram chuvas a partir de 40 mm. Ainda de acordo com a Funceme, todas as macrorregiões apresentaram precipitações acima dos 50 mm. Madalena, no Sertão Central e Inhamuns, foi o único município a não registrar chuvas até o momento.