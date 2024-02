Chuvas intensas atingem municípios do Interior no domingo, 18; veja vídeo

Previsão para a segunda-feira é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, segundo a Funceme

Internautas em Nova Russas (distante 311 km de Fortaleza) compartilharam vídeos do Rio Curtume, que corta o centro da cidade, e estava bem acima do nível normal.

Vários vídeos de moradores espantados com a quantidade de água que alagou as ruas de diversas cidades do Interior do Ceará circularam pelas redes sociais no domingo, 18.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) deve publicar os números oficiais nessa segunda-feira, 19.

No sábado, 17, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para 151 cidades do Ceará.

Já a Funceme publicou informativo na noite deste domingo indicando que a previsão seria de chuvas em todas as macrorregiões, sendo de moderada a forte no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns na madrugada de segunda, 19.

Ainda de acordo com o órgão, o motivo das chuvas seriam a formação de áreas de instabilidades em razão da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), dentre outros fatores, como ventos, calor e umidade.

A Funceme ressaltou que a ZCIT, principal sistema indutor de chuvas durante o período da quadra chuvosa (fevereiro a maio), segue afastada do norte do Nordeste do Brasil.



Veja um dos vídeos: