Desabamento em Fortaleza deixa quatro vítimas, uma em estado gravíssimo

Desabamento em Fortaleza, no bairro Cais do Porto, deixa quatro vítimas, uma em estado gravíssimo, na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois homens e duas mulheres e foram levadas ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro. Um dos homens já foi resgatado em estado gravíssimo, de acordo com avaliação inicial do Samu.

