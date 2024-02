Ararendá registra maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Chuvas foram registradas em, pelo menos, 98 cidades do estado

O município de Ararendá, a 346,5 km de Fortaleza, registrou a maior quantidade de chuva no Ceará nas últimas 24h, com 132 milímetros (mm) detectados (posto: Lagoa de Santo Antonio). Chuvas foram registradas em, pelo menos, 98 cidades do estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Seguindo Ararendá estão os municípios de Milagres (posto: Água Vermelha), com 116.3 mm, Cedro (posto: Várzea da Conceição), com 115, e Missão Velha (posto: Jamacaru), com 87 mm. A Capital registrou 42 mm (posto: Defesa Civil de Fortaleza). Um desabamento na Capital deixou quatro pessoas feridas, uma em estado gravíssimo.

