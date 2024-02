Pastor e mulher acusados de matar filho recém-nascido em Caucaia vão à júri popular

Pastor teria induzido a mulher, com quem teve um caso extraconugal, a abortar a criança. O bebê nasceu com vida, mas teria sido morto em seguida pela mãe e jogado em um bueiro pelo pai

Um pastor e uma mulher, acusados de matar o filho deles recém-nascido, vão à júri popular no próximo dia 23 de abril. O crime homicídio e ocultação de cadáver aconteceu em novembro de 2021, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na época, o caso provocou comoção e revolta nos moradores, que depredaram e saquearam a igreja do pastor.

O crime foi descoberti depois que Polícia foi acionada com a informação de que uma mulher deu entrada em uma unidade de saúde com sinais de aborto. O corpo do recém-nascido foi encontrado, e os suspeitos foram presos em flagrante. Os dois tinham um relacionamento extraconjugal. Antônio José, ao descobrir a gestação, terua induzido a mulher a fazer um aborto.

Em decorrência do período avançado da gestação, a criança nasceu com oito meses. Ao perceber que o bebê estava vivo, a mulher teria desferido golpes de garfo no pescoço do recém-nascido e sufocado a criança. O homem teria jogado o corpo do próprio filho em um bueiro.