Homem tenta fazer "saidinha bancária" e faz vítima de refém em Fortaleza

O caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 14, no bairro Aldeota em Fortaleza

Uma tentativa de “saidinha bancária” foi registrada no início da tarde desta quarta-feira, 14, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Na ação, um homem teria entrado em uma agência bancária por volta das 13h40min e tentou sair com uma vítima.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM) e do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram acionados. No local, o Cotam conseguiu negociar com o suspeito para que a vítima fosse liberada e ele se entregasse.