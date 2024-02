Homem morre em confronto com a Polícia Militar no Alameda das Palmeiras

Repórter do caderno de Cidades

Cleber Oliveira dos Reis faria parte de um trio que efetuava um ataque contra faccionados que atuam no residencial. Dois homens foram presos

Um homem foi morto em decorrência de intervenção policial por volta da 1 hora da madrugada desta quarta-feira, 14, no residencial Alameda das Palmeiras, localizado no bairro Pedras, em Fortaleza. Dois homens foram presos na ação policial.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), os três homens haviam invadido o conjunto habitacional para efetuarem um ataque contra faccionados. Eles seriam integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que antagoniza com a facção Massa Carcerária, que age no local.



“Ao visualizar a composição, CLEBER OLIVEIRA DOS REIS disparou tiros contra a composição policial e, em seguida, o policial revidou a agressão e atingiu CLEBER, o qual foi socorrido e levado para UPA do JANGURUSSU, no entanto, não resistiu e faleceu”, consta na decisão de audiência de custódia a qual foi submetida a dupla que foi presa.