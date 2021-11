Casal é preso suspeito de ocultação de cadáver de recém-nascido em bueiro de Caucaia

Mais informações serão divulgadas na manhã desta terça-feira, 9, em coletiva da Polícia Civil do Ceará. Bebê foi jogado em bueiro da cidade da Região Metropolitana

Duas pessoas foram presas por homicídio e ocultação de cadáver de um recém-nascido, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O corpo da criança foi encontrado por policiais civis após buscas na cidade.



O líder religioso e suposto pai da criança, Antônio José Cardoso Cunha, 36, teria ocultado o corpo do bebê, que teria sido gerado e morto por Jamile Rolim da Silva, 20. O corpo foi encontrado em um bueiro no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 9, às 11 horas, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro de Fátima, em Fortaleza.



