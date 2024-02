Secretário diz não haver indícios de que morte de policiais foi ordenada no CE

“Não tem nada que aponte ainda qual seria a motivação (do homicídio). Qualquer comentário nesse sentido seria prematuro e irresponsável, inclusive, tratando-se da morte de um policial (...) No momento oportuno, as forças de segurança pública do Estado do Ceará darão uma resposta ao povo”.

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ( SSPDS ) Samuel Elânio disse não haver até agora indícios de que criminosos determinaram a morte de agentes de segurança no Ceará . O rumor surgiu após o assassinato do soldado Bruno Lopes Marques , de 27 anos, na última segunda-feira, 12, no bairro Álvaro Weyne.

O secretário foi questionado sobre a presença, nas proximidades do local do crime, de uma camisa com a foto de Fábio de Almeida Maia, o Biu — apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV) na região do Pirambu e morto em operação policial no Rio de Janeiro em 31 de janeiro.

Ele afirmou que ainda está sendo investigado a ligação da morte de Biu com a morte do soldado Marques. Elânio ainda relembrou que, no passado, houve casos de estelionatários que se passaram por integrantes de facção criminosa em conversas com comerciantes para tentar extorquir dinheiro deles, o que pode vir a se repetir em relação a outros rumores.



Elânio ainda lamentou a morte do soldado. Ele disse que não só compareceu, junto com o comandante-geral da PM, ao velório do militar, como a SSPDS está prestando assistência à família dele.



Mudanças na inteligência das forças de segurança



Samuel Elânio também comentou sobre o aumento nos números de assassinatos registrados nos últimos quatro meses. Conforme ele, os dados do Carnaval 2024, que tiveram redução histórica nos números de homicídios e roubos, mostram uma inflexão positiva nos dados.



Todo o mês de fevereiro, até o momento, apresentou queda no número de homicídios, afirmou o secretário — os números ainda não foram divulgados oficialmente.