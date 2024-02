Ceará tem em 2024 Carnaval com menos assassinatos desde 2010

Repórter do caderno de Cidades

O Ceará registrou 31 assassinatos das 18 horas de sexta-feira, 9, até às 5h59min de quarta-feira, 14. É o menor número para um Carnaval desde 2010, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que divulgou os dados em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 14.



Também houve redução no número de roubos. Foram 234 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) registrados no Carnaval deste ano, o menor número desde o início da série histórica, em 2009. Em 2023, haviam sido registrados 504 CVPs, o que representa uma queda de 53,57% nesse tipo de crime.



Os furtos diminuíram na comparação com o carnaval do ano passado, mas tiveram um aumento em relação a 2022. Neste ano, foram registrados 532 furtos, enquanto no ano passado, haviam sido 946 — em 2023, haviam sido 473 ocorrências.