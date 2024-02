PM da Reserva tem casa invadida e é agredido no Pirambu

Agressões teriam sido motivadas pelo fato de o neto do policial ter envolvimento com um grupo criminoso

Um policial militar da Reserva Remunerada teve a casa invadida por quatro homens na madrugada desta terça-feira, 13, no bairro Pirambu, em Fortaleza. O PM foi agredido pelo grupo.



Conforme a Polícia Militar, as agressões foram motivadas pelo envolvimento do neto do PM com um grupo criminoso. Os suspeitos teriam ameaçado o neto da vítima de morte, também disse a PM.