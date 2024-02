Chuvas em Fortaleza: quase metade dos atendimentos da Defesa Civil do Ceará foi na Capital

Ceará tem previsão de chuvas também nesta terça de Carnaval Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Um dos municípios atendidos pela Defesa Civil do Ceará durante o período foi Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, o riacho Maranguapinho foi desobstruído, além do acompanhamento da ocorrência de risco de colapso nas proximidades das obras da linha leste do Metrofor, quando seis famílias foram realocadas para instalações em Fortaleza.

O Ceará tem registrado fortes chuvas nos últimos dias. Somente nas 24 horas contadas das 7 horas da manhã de sábado até 7 horas da manhã de domingo, foram 215 milímetros (mm) em Fortaleza. Essa foi a maior chuva da Capital dos últimos 50 anos.

Com as chuvas, foram registrados vários alagamentos, além de semáforos apagados. Também houve queda de energia em diversos municípios do Estado. Uma das regiões mais afetadas foi parte do Litoral Leste.