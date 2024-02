Comunidade em Reriutaba passa fim de semana sem energia

A comunidade Riacho das Flores, em Reriutaba, interior do Ceará, passou o fim de semana sem energia, com atendimento chegando apenas nesta segunda-feira, 12

A comunidade Riacho das Flores, localizada no município de Reriutaba, no Noroeste do Estado, ficou sem energia durante todo o fim de semana. Apagão durou de sexta-feira, 9, até a manhã desta segunda-feira, 12.

De acordo com informações de moradores, um chamado foi aberto à Enel, responsável pela distribuição de energia no Estado, mas houve demora no atendimento da ocorrência.

Segundo José Ribamar Viana, 60, a equipe da distribuidora chegou por volta das 10 horas de hoje, 12, para resolver o problema, que rapidamente foi solucionado.